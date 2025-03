Mudança no Futebol: IFAB aprova mudanças significativas

IFAB aprova mudanças nas regras do futebol: capitão como porta-voz e novo limite para goleiros





A International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pela regulamentação das regras do futebol, anunciou recentemente duas alterações significativas que serão testadas em competições oficiais ainda este ano. As novas diretrizes afetam a comunicação entre jogadores e arbitragem, além do tempo que os goleiros podem segurar a bola com as mãos.





Capitão como único interlocutor com a arbitragem





Uma das principais mudanças estabelece que, durante as partidas, apenas o capitão do time poderá se dirigir à equipe de arbitragem para discutir lances e decisões. A iniciativa busca reduzir a pressão sobre os árbitros e evitar tumultos causados por múltiplos jogadores contestando marcações.





A regra já foi testada em algumas competições e agora será implementada globalmente. Com isso, espera-se um ambiente mais disciplinado e organizado dentro de campo, semelhante ao que já ocorre em esportes como o rúgbi. No entanto, há exceções previstas: se o capitão estiver envolvido diretamente no lance questionado, outro jogador poderá se comunicar com o árbitro em seu lugar.





Novo tempo para goleiros segurarem a bola





Outra mudança importante afeta o tempo que os goleiros podem manter a posse de bola com as mãos. O limite, que antes era de seis segundos, passará para oito segundos. Caso o goleiro ultrapasse esse tempo, a equipe adversária será premiada com um escanteio, ao invés do tradicional tiro livre indireto.





A alteração tem como objetivo agilizar o jogo e evitar que goleiros utilizem a retenção da bola como estratégia para esfriar o ritmo da partida. A decisão de conceder um escanteio ao invés de uma falta indireta também busca tornar a penalização mais efetiva, já que um tiro de canto oferece maior potencial de perigo ao adversário.





Testes no Supermundial de Clubes





Essas novas regras serão testadas oficialmente durante o Supermundial de Clubes da FIFA, que acontecerá no meio deste ano. O torneio, que reunirá os melhores times do mundo, servirá como um laboratório para avaliar o impacto das mudanças no jogo.





Se os testes forem bem-sucedidos e a adaptação dos times ocorrer de maneira satisfatória, as regras poderão ser implementadas permanentemente em todas as competições organizadas pela FIFA.





Conclusão





As mudanças propostas pela IFAB indicam um esforço contínuo para modernizar o futebol, tornando o jogo mais dinâmico e disciplinado. Enquanto a restrição na comunicação com a arbitragem visa melhorar a fluidez e o respeito dentro de campo, o novo limite para os goleiros pode alterar estratégias defensivas e trazer ainda mais emoção às partidas.





Agora, resta aguardar os testes no Supermundial de Clubes para avaliar os efeitos práticos dessas alterações e o impacto que poderão ter nof uturo do futebol global.