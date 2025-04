Galo Maringá: Estreia na Divisão de Acesso 2025 com Reforços e Busca pelo Acesso à Elite

Galo Maringá estreia na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense 2025 com novos reforços e última temporada de Marcelo Xavier





O Galo Maringá dá início à busca pelo retorno à elite do futebol paranaense neste sábado, dia 12, às 15h30, enfrentando o A.A. Iguaçu no estádio Albino Turbay, em Cianorte. Com a partida originalmente marcada para o Estádio Willie Davids (WD), em Maringá, a mudança ocorre devido à revitalização do gramado, mas a equipe está determinada a começar com uma vitória.





Última temporada de Marcelo Xavier

Entre os reforços confirmados para esta temporada, destaca-se o retorno do zagueiro Marcelo Xavier, de 37 anos, para sua última campanha como jogador profissional. Xavier, que começou sua carreira pelo próprio Galo Maringá em 2005, passou por diversas equipes nacionais e retorna para encerrar seu ciclo no clube que o lançou ao futebol. "Essa é minha última temporada, espero fechar minha carreira com mais um acesso. É gratificante terminar no Galo e ajudar o time rumo à primeira divisão", comentou o jogador.





João Henrique se junta ao elenco

Outro novo integrante do elenco é o atacante João Henrique, de 20 anos, vindo da equipe sub-20 do Hope Internacional. Com potencial promissor, o jovem atleta chega para fortalecer o ataque sob o comando do técnico Rafael Andrade.





Expectativas e elenco reforçado

Além de Marcelo Xavier e João Henrique, o Galo anunciou um elenco robusto com jogadores experientes e jovens talentos. Recentemente, os zagueiros Márcio Júnior e Pedro Lucas, os meias Fabrício Lusa e Eduardo Sorriso, e os atacantes Cristhyan Noto e Eli Júnior também foram integrados ao time. O técnico Rafael Andrade expressou otimismo: "Estamos trabalhando muito forte para alcançar o objetivo principal, que é o acesso à elite do futebol paranaense."





Ingressos

Os ingressos para a estreia estão disponíveis no site Ingresso Web, com preços de R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia), acrescidos de taxa de serviço. Quem levar 1 kg de alimento não perecível ou ração paga meia-entrada.

Elenco Confirmado para 2025

Confira os jogadores prontos para a disputa:

Goleiros : Caio Bolonhin, Vinicius Cima, Mateus Zanetti.

Zagueiros : Nailson Medeiros, Kaio Henrique, Márcio Júnior, Pedro Lucas, Marcelo Xavier.

Laterais : Igor Miranda, Júnior Prego, Romailson, Cauã Santos.

Volantes : Fábio Magrão, Thiago Gago, Davi de Souza.

Meias : Leandro Córdova, Vinícius Michelon, Wellington Alves, Diego Gomes, Fabrício Lusa, Eduardo Sorriso.

Atacantes: Guilherme Papaléo, Dhiordan Rhuan, Pablo Borja, Junnior Batata, Adiel Oliveira, Iruan Lima, Cristhyan Noto, Eli Júnior, João Henrique.

Com reforços experientes e uma base sólida, o Galo Maringá se prepara para a estreia e a busca pela tão sonhada classificação para a elite do Campeonato Paranaense.





Assista o jogo com imagens do YouTube da FPF