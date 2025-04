GALO MARINGÁ ESTRÉIA EM CIANORTE DEVIDO AO GRAMADO DO WD

Galo Maringá altera local da estreia na Divisão de Acesso por conta de laudo técnico no Estádio Willie Davids









Na última terça-feira, 1º de abril, a diretoria do Galo Maringá esteve reunida com o Secretário de Esportes de Maringá, Paulo Biazon, para tratar da estreia do clube na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense 2025. A partida, marcada inicialmente para o dia 12 de abril no Estádio Regional Willie Davids (WD), teve de ser remarcada após a apresentação de um laudo técnico emitido por um engenheiro agrônomo.





De acordo com o secretário, o laudo concluiu que o gramado do WD não tem condições de receber eventos esportivos até, pelo menos, o dia 17 de abril. O relatório aponta a necessidade de preservação do campo, considerando fatores como compactação excessiva, enraizamento deficiente, e necessidade de recuperação de áreas críticas.





Alternativa

Diante da situação, o Galo Maringá buscou alternativas e rapidamente obteve apoio da Secretaria de Esportes da cidade de Cianorte. O secretário Lucas Meira Pereira autorizou o uso do Estádio Albino Turbay para a realização da estreia da equipe, que está confirmada para o dia 12 de abril, às 15h30, em Cianorte.





Clube agradece apoio e lamenta ausência em Maringá





Em nota oficial, a diretoria do Galo Maringá agradeceu ao município de Cianorte pelo suporte e lamentou profundamente a impossibilidade de jogar em casa diante de sua torcida. “Estamos todos muito sentidos de, depois de tanto tempo, não podermos jogar em nossa própria cidade. Reforçamos que desde o início brigamos e não poupamos esforços para que a nossa estreia fosse no estádio regional Willie Davids”, destacou o comunicado.





Estado do gramado do Willie Davids preocupa





O Estádio Willie Davids, principal praça esportiva de Maringá, tem sido alvo de críticas recorrentes nos últimos anos em razão da qualidade do seu gramado. O campo sofre com desgaste frequente, agravado pela drenagem limitada e uso intensivo, além de apresentar falhas na cobertura vegetal e problemas estruturais no solo.





Laudos técnicos anteriores já haviam apontado a necessidade de uma reestruturação mais ampla, incluindo a troca parcial ou total da grama, correções no sistema de irrigação e revitalização do solo. A expectativa é de que esse novo período sem uso possa ser aproveitado pela administração municipal para avançar em melhorias definitivas no estádio.





Expectativas seguem altas para a temporada





Mesmo atuando longe de Maringá, o Galo Maringá segue focado na busca pelo acesso à elite do futebol paranaense. A comissão técnica trabalha para manter o elenco motivado, e o clube deve promover ações para garantir a presença e o apoio de torcedores da região noroeste no estádio de Cianorte.





A estreia, agora no Estádio Albino Turbay, representa o início de uma nova caminhada na temporada 2025, com o objetivo claro de recolocar o Galo entre os grandes do estado.





Siga KICHUTADA.FC