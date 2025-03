Galo Maringá Segue Montando Elenco para Disputa da Segundona

O Galo Maringá continua reforçando seu elenco para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense de 2025.





Após anunciar as contratações do lateral-esquerdo Igor Miranda e o atacante paraguaio Pablo Borja, o clube apresentou recentemente mais três reforços: goleiro Caio Bolonhin e dos volantes Thiago Emanoel e Fábio Magrão o





Igor Miranda: Experiência e Versatilidade na Lateral Esquerda

Igor Miranda, de 28 anos, chega ao Galo Maringá após passagem pelo Comercial-SP em 2024. O lateral-esquerdo possui um currículo extenso no futebol brasileiro, com atuações por clubes como Audax-SP, Inter de Limeira, Náutico, Brasil de Pelotas, Bangu, União Suzano e Santa Catarina. No Paraná, destacou-se pelo PSTC e, especialmente, pelo Londrina, onde atuou por cinco temporadas e integrou a campanha que quase levou o time à Série A do Campeonato Brasileiro em 2018. Sua experiência e conhecimento do futebol paranaense serão fundamentais para a equipe na busca pelo acesso à elite estadual.

Pablo Borja: Juventude e Potencial Ofensivo

O atacante paraguaio Pablo Borja, de 21 anos, é outra novidade no elenco do Galo Maringá. Antes de sua chegada, Borja atuou pelo Caxias, onde teve a oportunidade de se adaptar ao futebol brasileiro e demonstrar seu potencial ofensivo. Sua juventude e características de jogo prometem agregar velocidade e dinamismo ao setor ofensivo da equipe.

Preparação para a Estreia

Com essas contratações, o Galo Maringá intensifica sua preparação visando a estreia na Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. O primeiro desafio será contra o Iguaçu, em partida marcada para o dia 13 de abril, no Estádio Willie Davids, em Maringá. A expectativa é que os novos reforços contribuam significativamente para uma campanha sólida e bem-sucedida na competição.

Caio Bolonhin: Segurança e Experiência no Gol

Caio Bolonhin, de 28 anos, é um goleiro com vasta experiência no futebol paulista. Conhecido por sua formação nas categorias de base do Santos, o arqueiro construiu sua carreira atuando por diversos clubes do interior de São Paulo. Sua transferência para o Galo Maringá representa sua primeira experiência no futebol paranaense, onde buscará consolidar sua carreira e contribuir com sua segurança debaixo das traves.





Thiago Emanoel: Juventude e Vigor no Meio-Campo

Thiago Emanoel Souto Araújo, nascido em 19 de junho de 2004, é um volante de 20 anos que iniciou sua trajetória nas categorias de base do Apucarana Sports, atualmente conhecido como City London. Antes de chegar ao Galo Maringá, Thiago defendeu o América de Sergipe, onde teve a oportunidade de amadurecer seu futebol. Sua juventude e vigor físico são características que prometem agregar dinamismo ao meio-campo da equipe.





Fábio Magrão: Experiência e Liderança no Setor Central

Fábio Luiz da Silva, conhecido como Fábio Magrão, é um volante de 28 anos, nascido em 14 de setembro de 1996. Com 1,90 m de altura e 85 kg, Fábio possui um porte físico imponente que o auxilia na proteção defensiva e nas jogadas aéreas. Ao longo de sua carreira, acumulou passagens por diversos clubes brasileiros, incluindo Rio Claro, Rio Branco-PR, CEOV Operário, Paraná Clube, Morrinhos, Sampaio Corrêa-RJ, entre outros. Sua experiência em diferentes equipes e competições regionais será fundamental para o Galo Maringá na busca pelo acesso à elite do futebol paranaense.





