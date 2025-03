Classificação História do Unilife Maringá a Superliga

Unilife Maringá Faz História e Se Classifica aos Playoffs da Superliga Feminina de Vôlei 2024-25





Na noite desta sexta-feira, 21 de março, o Unilife Maringá entrou para a história do voleibol feminino brasileiro ao garantir pela primeira vez uma vaga nos playoffs da Superliga Feminina de Vôlei 2024-25. Mesmo com a derrota por 3 sets a 0 para o Osasco, no Ginásio Paulo Skaf, em jogo válido pela última rodada da fase de classificação, o time maringaense fez história ao garantir seu lugar entre as 8 melhores equipes do Brasil.





Cenário

O cenário antes da partida já era promissor para o Unilife Maringá, que ocupava a 8ª colocação com 23 pontos, o que colocava o time em uma posição confortável, mas ainda dependia dos resultados de outras equipes para confirmar a classificação. Para felicidade dos torcedores e da equipe, o que parecia ser apenas uma despedida da fase inicial da competição, acabou se transformando em uma verdadeira celebração. Ao final das partidas de outras equipes, a classificação estava confirmada, e o time de Maringá assegurou seu lugar entre as melhores da Superliga.





Classificação

A vitória moral do Unilife Maringá vai muito além da derrota em quadra. Essa conquista histórica é fruto de um trabalho sério e comprometido da diretoria, comissão técnica e, claro, das atletas que, com muita garra e determinação, superaram desafios e chegaram à sua primeira participação nos playoffs da maior competição de voleibol feminino do país. Essa classificação é, sem dúvida, um marco para o clube e para a cidade de Maringá, que agora pode se orgulhar de ter um time de voleibol entre os grandes do Brasil.





Próximo desafio

Agora, o desafio é ainda mais difícil: nas quartas de final, o Unilife Maringá terá pela frente o Dentil Praia Clube, atual líder da fase de classificação e um dos times mais tradicionais da Superliga, com nomes de peso como Natinha, Macris e Adenizia, que tornam o time ainda mais forte. As datas das quartas de final ainda serão divulgadas, mas a expectativa já está no ar.





Reconhecimento

Fica aqui nosso reconhecimento ao belo trabalho realizado pela equipe do Unilife Maringá. O esforço coletivo de atletas e comissão técnica, junto ao apoio incansável da diretoria e dos torcedores, trouxe o time até aqui. Parabéns a todas as meninas, ao técnico Aldori e a todos os envolvidos nessa jornada histórica! Que essa classificação seja apenas o começo de uma trajetória ainda mais vitoriosa!





Por Nicolas Momesso Repórter