Unilife Maringá busca vitória contra Praia Clube na Superliga

Unilife Maringá enfrenta favorita Praia Clube na Superliga





Neste sábado, 2 de novembro, o Unilife Maringá enfrenta o Praia Clube às 18h30, em um jogo emocionante pela Superliga Feminina de Vôlei 2023/2024. Esta partida marca a terceira rodada do campeonato e promete ser um grande desafio para o time maringaense, que recentemente teve atuações sólidas, incluindo uma vitória sobre o Sesc/Flamengo por 3 a 1 e uma derrota competitiva contra o Osasco.





Praia Clube

O Praia Clube, sediado em Uberlândia, é uma das potências do voleibol brasileiro, ocupando as primeiras posições da tabela. Até o momento, o time já conquistou três vitórias em três jogos, e seu forte desempenho coloca pressão sobre as adversárias.





Unilife Maringá

No entanto, o Unilife Maringá, liderado pelo técnico Aldori Galdêncio, vem mostrando evolução constante. Após conquistar o tricampeonato no Campeonato Paranaense Adulto Feminino e o título dos Jogos Abertos do Paraná, o time busca manter a boa fase na competição nacional.

O técnico Aldori destacou que, embora o Praia Clube seja um adversário formidável, o Unilife Maringá está bem preparado e focado, com uma equipe unida e determinada a manter um alto nível de atuação. O jogo em Maringá Pr, será um teste crucial para o time maringaense, que atualmente está em sétimo lugar na classificação da Superliga e contará com apoio da sua torcida.





Destaque

Um dos maiores destaques do time é a união e o espírito de equipe, que têm sido cruciais para o desempenho competitivo em uma das ligas mais disputadas do país. A vitória contra o Sesc Flamengo por 3 a 1 demonstrou o potencial da equipe, que, embora jovem, tem se mostrado capaz de enfrentar grandes clubes do voleibol brasileiro.

Unilife vs Unilife vs Praia Clube

Ginásio Chico Neto

02/11/2024 - 18:30

Valor Inteiro R$ 40,00

Convocação

Torcedor maringaense que é apaixonado por voleibol, tem nessa data um compromisso com a equipe feminina maringaense. Vamos juntos fazer uma grande festa no Chico Neto sendo mais um jogador em quadra.

Pra cima delas Unilife Maringá!





O torcedor que não conseguir ir ao ginásio poderá acompanhar pelo YouTube do canal Maringa Sports com narração e comentários genuinamente maringaense. Link abaixo.





