Unilife Maringá brilha e vence o Sesc Flamengo na Superliga!

Unilife Maringá supera o Flamengo após estreia com derrota.





O time feminino Unilife Maringá Vôlei, representando a cidade de Maringá, estreou na Superliga Feminina de Vôlei 2024/2025 em uma partida contra o Osasco/São Cristóvão Saúde. Infelizmente, a estreia em casa, no Ginásio Chico Neto, terminou com uma derrota por 3 sets a 0. O time maringaense começou com dificuldades, especialmente no primeiro set, onde perdeu por 13/25, mas conseguiu equilibrar melhor o jogo nos dois sets seguintes, que terminaram em 20/25. A oposta Tifanny, do Osasco, foi o grande destaque, sendo a maior pontuadora do jogo com 14 pontos.

Segundo jogo

Apesar da derrota inicial, o Unilife Maringá não se deixou abater e, em sua segunda partida, viajou ao Rio de Janeiro para enfrentar o Sesc Flamengo no Tijuca Tênis Clube. Desta vez, o time de Maringá mostrou sua capacidade de reação ao vencer por 3 sets a 1, parciais 25x27, 25x23, 23x25, 12x25, impondo-se diante de um adversário tradicional. Essa vitória foi um importante passo para a equipe, que busca se firmar como uma das competidoras desta edição da Superliga.

Elenco

O elenco do Unilife Maringá para esta temporada conta com várias jogadoras novas, como a ponteira Gabi Cândido e a levantadora Mikaella, além de manter o comando técnico de Aldori Jr. A vitória contra o Flamengo mostrou a força do grupo e a capacidade de recuperação após uma estreia difícil contra um dos favoritos ao título.





O Unilife Maringá segue sua jornada na competição com partidas programadas contra adversários fortes, como o Praia Clube e o Minas, nos próximos confrontos. Com esse ritmo de evolução e os ajustes necessários, o time busca uma posição de destaque na Superliga.





Confira a tabela





TABELA SUPERLIGA FEMININA 2024 /2025





DIA 21.10 – SEGUNDA – 21h30 – UNILIFE / MARINGÁ 0 X 3 OSASCO – SPORTV





DIA 25.10 – SEXTA –18h30 – FLAMENGO X UNILIFE / MARINGÁ – SPORTV





DIA 02.11 – SÁBADO – 18h30 – UNILIFE / MARINGÁ X PRAIA CLUBE – SPORTV





DIA 09.11 – SÁBADO –18h30 – MINAS X UNILIFE / MARINGÁ – SPORTV





DIA 13.11 – QUARTA – 21h30 – UNILIFE / MARINGÁ X BATAVO MACKENZIE – SPORTV

LOCUTOR - AMARILDO LEGAL





DIA 22.11 – SEXTA –18h30 – BRASÍLIA X UNILIFE / MARINGÁ – SPORTV





DIA 30.11 – SÁBADO – 14h00 – UNILIFE / MARINGÁ X ABEL MODA VOLEI – SPORTV

LOCUTOR - AMARILDO LEGAL





DIA 03.12 – TERÇA – 19h00 – UNILIFE / MARINGÁ X BARUERI – TV VOLEI BRASIL





DIA 10.12 – TERÇA –18h00 – PINHEIROS X UNILIFE / MARINGÁ – SPORTV





DIA 13.12 –SEXTA – 21h30 – UNILIFE / MARINGÁ X FLUMINENSE – SPORTV





DIA 22.12 – DOMINGO – 18h30 - UNILIFE / MARINGÁ X SESI / BAURU – SPORTV





DIA 07.01 – TERÇA –20h00 – OSASCO X UNILIFE / MARINGÁ – TV VOLEI BRASIL





DIA 10.01 –SEXTA – 21h30 – UNILIFE / MARINGÁ X FLAMENGO – SPORTV





DIA 21.01 – TERÇA –18h30 – PRAIA CLUBE X UNILIFE / MARINGÁ – SPORTV





DIA 28.01 –TERÇA – 21h30 – UNILIFE / MARINGÁ X MINAS – SPORTV





DIA 03.02 – SEGUNDA –19h00 –MACKENZIE X UNILIFE / MARINGÁ – TV VOLEI BRASIL





DIA 16.02 –DOMINGO – 16h00 – UNILIFE / MARINGÁ X BRASILIA – SPORTV





DIA 21.02 – SEXTA –19h30 – ABEL MODA VOLEI X UNILIFE / MARINGÁ – TV VOLEI BRASIL





DIA 28.02 – SEXTA –21h30 – BARUERI X UNILIFE / MARINGÁ – SPORTV





DIA 07.03 – SEXTA – 19h30 – UNILIFE / MARINGÁ X PINHEIROS – TV VOLEI BRASIL





DIA 14.03 – SEXTA –19h30 – FLUMINENSE X UNILIFE / MARINGÁ – TV VOLEI BRASIL





DIA 21.02 – SEXTA –21h30 – SESI /BAURU X UNILIFE / MARINGÁ





VIVA O JOGO, CELEBRE CADA MOMENTO!