Unilife Maringá vence Brasília com muita raça e determinação

Meninas do Unilife foram soberanas durante todo jogo





Neste domingo (15), o Unilife Maringá conquistou uma importante vitória sobre o Brasília, vencendo por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/23 e 25/22, em jogo válido pela 17ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2024/25. A vitória, que marcou o terceiro triunfo consecutivo da equipe, colocou o time maringaense na 7ª posição da tabela, com 20 pontos, superando o Mackenzie, que permaneceu com 19 pontos após perder para o Barueri. Com essa mudança na classificação, o Maringá segue firme na briga por uma vaga nos playoffs da competição, uma oportunidade inédita para o time.





Bom público

A partida, disputada no Ginásio Chico Neto, teve grande presença de público, com mais de 2.800 torcedores acompanhando o confronto. Apesar do equilíbrio durante o jogo, o Unilife Maringá demonstrou um bom desempenho nos momentos decisivos, com destaque para a ponteira Karol Tormena, que foi a maior pontuadora da partida com 17 pontos. A equipe se mostrou sólida, conseguindo virar o placar em momentos chave e garantindo o controle das parciais, especialmente no segundo e terceiro sets, onde teve um desempenho mais consistente.





Brasília

Para o Brasília, a derrota foi um golpe na luta pela classificação, já que o time também almejava a 7ª posição, mas permaneceu na 10ª colocação, com 16 pontos. Agora, o foco do time de Maringá está voltado para a próxima partida, que será contra o Brusque, lanterna da competição, em jogo fora de casa. O time maringaense tem a missão de continuar sua caminhada vitoriosa para garantir uma vaga entre os oito melhores times da Superliga e conquistar a tão sonhada classificação para os playoffs.





Na torcida

Com cinco rodadas restantes, o Unilife Maringá ainda tem grandes desafios pela frente, mas segue confiante e buscando consolidar sua posição na tabela.





Por Nicolas Momesso





