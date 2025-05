Oeste Brasil e EC Toledo lançam projeto de formação esportiva

Futuro Entrando em Campo: Oeste Brasil e EC Toledo Promovem Lançamento do Projeto





O futebol regional ganhará um importante impulso neste sábado (24) com o lançamento oficial do projeto "Futuro Entrando em Campo", uma iniciativa conjunta do Oeste Brasil FC e do Esporte Clube Toledo. O evento de apresentação acontecerá a partir das 8h45 no Estádio 14 de Dezembro, reunindo aproximadamente 150 atletas das categorias de base de ambos os clubes parceiros.

Esta iniciativa esportiva representa um marco significativo para o desenvolvimento do futebol na região, sendo realizada no âmbito do Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte (Proesporte). O projeto conta com apoios estratégicos do governo estadual, da Copel, da empresa Tectron e da Prefeitura de Toledo, demonstrando uma sólida articulação entre poder público e iniciativa privada em prol do esporte.

O Proesporte, desenvolvido pelo governo do Paraná através da Secretaria de Estado do Esporte, utiliza um mecanismo inovador de financiamento baseado em recursos do ICMS. Este modelo permite que contribuintes destinem parte de seus impostos diretamente para projetos esportivos, criando um ciclo virtuoso de investimento no setor. O programa tem como objetivo promover o desenvolvimento esportivo em diversas frentes, abrangendo desde a formação de novos talentos até o alto rendimento, sempre com um olhar atento para a inclusão social.

Um dos diferenciais do "Futuro Entrando em Campo" é sua integração com o Projeto Proesporte Esporte Especialização – ECT, que complementa o trabalho de aproveitamento de atletas das categorias sub-16, 17, 18, 19 e sub-20. Esta abordagem visa preencher uma lacuna crítica no desenvolvimento de jovens jogadores, frequentemente excluídos do futebol profissional pela ausência de um calendário esportivo estruturado para estas faixas etárias.

Durante o evento de lançamento, será apresentado todo o material esportivo que será utilizado pelas categorias de base do Oeste Brasil FC e do Esporte Clube Toledo, simbolizando o compromisso com a qualidade e o profissionalismo na formação dos jovens atletas.

O projeto representa não apenas uma oportunidade para o desenvolvimento técnico dos jovens jogadores, mas também um importante vetor de transformação social através do esporte, alinhando-se aos objetivos mais amplos do Proesporte de promover inclusão e desenvolvimento humano por meio da prática esportiva.