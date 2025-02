FPF Revoluciona as Categorias de Base do Futebol Paranaense

FPF Anuncia Novo Formato para Competições de Base no Paraná





A Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgou recentemente o sistema de disputa das competições estaduais Sub-20, Sub-17 e Sub-15 para a temporada de 2025. A definição ocorreu durante um arbitral que contou com a participação dos clubes envolvidos.





Campeonato Paranaense Sub-20

A edição de 2025 do Campeonato Paranaense Sub-20, com inicio no dia 29 de março. A competição será composta pelos 12 melhores clubes do ranking estadual de 2024. As equipes participantes desta edição são:

Apucarana

Araucária

Azuriz

Athletico

Coritiba

Cascavel

Hope

Londrina

Operário

Paraná

Patriotas

Rio Branco





Formato

O formato de disputa será de turno único, onde todos os times se enfrentarão. Os oito melhores classificados avançarão para a fase eliminatória, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a segunda divisão do Sub-20.

Na segunda fase, os confrontos serão disputados no sistema de ida e volta, com os duelos definidos da seguinte forma: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. O time com melhor campanha na primeira fase terá o mando de campo do jogo de volta. Os vencedores avançam para as semifinais, que também serão disputadas em dois jogos. Os classificados seguirão para a final, prevista para o dia 2 de agosto de 2025, onde será decidido o campeão Sub-20.





Campeonatos Paranaenses Sub-17 e Sub-15

As competições estaduais das categorias Sub-17 e Sub-15 contarão com a participação de 24 clubes, divididos em quatro grupos de seis equipes cada. As partidas serão disputadas em rodadas duplas, com os jogos do Sub-15 ocorrendo antes dos confrontos do Sub-17.

Os quatro melhores times de cada grupo avançarão para a fase eliminatória, que será composta por oitavas de final, quartas de final, semifinais e final, todas disputadas em confrontos de ida e volta.

Os clubes participantes dessas categorias são:

Apucarana

Araucária

Galo Maringá

Foz do Iguaçu

Portuguesa Londrinense

Paranavaí

Azuriz

Athletico

Andraus

Cambé

Coritiba

Laranja Mecânica

Cascavel

Verê

São Joseense

Grêmio Maringá

Hope

Iraty

Londrina

Maringá

Operário

PSTC

Campo Mourão

Toledo





Os 24 clubes do Sub-15 e Sub-17 divididos em quatro grupos:





Grupo A:

Grupo B:

Grupo C:

Grupo D:





Expectativas para a Temporada

Com a definição do novo formato, a expectativa é que as competições promovam um alto nível técnico e revelem novos talentos para o futebol paranaense e nacional. O sistema de disputa busca garantir maior competitividade e desenvolvimento dos atletas, preparando-os para desafios futuros em suas carreiras profissionais.

A FPFsegue trabalhando para fortalecer as categorias de base, promovendo condições adequadas para a evolução do futebol no estado do Paraná.