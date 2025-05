Matheus Sescon retorna ao ringue no MFC 76 com história de superação

No sábado, 17 de maio, Maringá sediará a 76ª edição do Maringá Fight Combat (MFC), um dos mais tradicionais eventos de lutas do sul do Brasil. Com um card recheado de grandes nomes da luta de Maringá e região, o evento contará com 40 combates, sendo o card preliminar iniciado às 13h e o card principal às 19h00

Destaque

Um dos grandes destaques da noite será o retorno do maringaenseMatheus Sescon, que volta aos ringues após sete anos de afastamento. Às 20h, ele enfrentará Felipe Antônio, atleta da academia Clube da Luta de Apucarana, em uma luta de boxe na categoria até 95 kg.





Matheus possui um currículo respeitável no MMA profissional, com 11 lutas, 5 vitórias e 6 derrotas, participando de eventos como MFC, Aspera FC e Detona FC. Mas é no boxe— modalidade em que ele vai competir — que seu retrospecto chama mais atenção: são 6 lutas e 5 vitórias.





Superação

O combate representa mais que um retorno esportivo: é uma verdadeira história de superação. Diagnosticado com depressão,Sescon ficou sete anos afastado do esporte.





“Quando parei, eu não sabia o porquê realmente tinha tomado aquela decisão. Durante esses anos foram inúmeras tentativas de voltar, todas falhas, até chegar o dia em que reconheci que precisava parar com tudo e recomeçar do ponto em que tudo deu errado.”

Agora, com a doença sob controle, ele retorna não apenas para competir, mas para inspirar:





“Minha volta é uma forma de reparar os anos perdidos. Hoje, tendo ciência da minha doença e das lutas diárias, me supero a cada treino até chegar no ringue e mostrar para mim mesmo e para o meu filho do que Matheus Sescon é feito.”

O MFC 76 promete ser mais do que um evento esportivo: será um palco de coragem, inspiração e renascimento.