Secretarias Municipais Conhecem Projeto Comemorativo do Museu Esportivo de Maringá

Homenagem aos 50 anos do Ginásio Chico Neto e 70 anos do Estádio Willie Davids





Na última terça-feira (29/04), a equipe do Museu Esportivo de Maringá (MEM) se reuniu com secretários e superintendentes da Prefeitura de Maringá para apresentar o Projeto Comemorativo Chico Neto 50 anos – Willie Davids 70 anos. O projeto, que será desenvolvido até 2027, foi detalhado em encontro realizado na sala de reuniões da Prefeitura.

Participaram da apresentação o diretor do MEM, Antonio Roberto de Paula, além de profissionais ligados à preservação da memória esportiva. O projeto foi iniciado em janeiro de 2025 e já conta com entrevistas publicadas nas redes sociais do museu, além de pesquisas e coleta de materiais históricos, como fotografias, jornais, revistas e documentos.

Apoio Institucional

O projeto recebeu apoio institucional do Município após reunião no dia 15 de abril com o prefeito Silvio Barros, De Paula e Sérgio Bertoni. Esta foi a primeira apresentação oficial para as secretarias envolvidas, organizada pela Secretaria de Comunicação (Secom).

Presenças na Reunião

Estiveram presentes:

Denise Silva (secretária de Comunicação)

(secretária de Comunicação) Yarê Protzek (superintendente da Secom)

(superintendente da Secom) Tiago Valenciano (secretário de Cultura) e Alisson Garcia (assessor executivo)

(secretário de Cultura) e (assessor executivo) Paulo Biazon (secretário de Esportes e Lazer) e Nadine Luvizetto (superintendente)

(secretário de Esportes e Lazer) e (superintendente) Olga Agulhon (secretária da Mulher)

(secretária da Mulher) Claudete Barbosa (superintendente da Secretaria de Educação)

Cronograma e Próximas Etapas

O cronograma do projeto inclui:

Entrevistas com atletas e ex-atletas

Visitas escolares

Palestras e exposições

Jogos comemorativos

Os secretários presentes contribuíram com sugestões e demonstraram entusiasmo com a proposta. “A receptividade foi excelente. Acreditamos em uma parceria promissora com a administração municipal”, afirmou De Paula.

Declarações

Denise Silva, secretária da Secom, destacou:

“Chico Neto, 50 anos, e Willie Davids, 70 anos, são datas históricas para Maringá e por isso devem ser celebradas. Este Projeto Comemorativo é uma homenagem, um resgate da história de muitos maringaenses.”

Equipe do MEM

Além de De Paula, participaram da reunião:

Sérgio Bertoni

Marcos Assis Gonçalves

Glauber André

Mauro Volponi

Márcio Stabile

Cláudio Viola

Onídio de Oliveira Pinto

Outros nomes serão incorporados conforme o avanço das ações. O próximo passo será a realização de reuniões individuais com cada secretaria para definição de estratégias e responsabilidades.

Acompanhe o Projeto

O Museu Esportivo de Maringá atua desde 2014 no resgate da memória esportiva da cidade.

