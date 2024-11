Futebol Brasileiro: Brasileirão 2025 Terá 10 Meses de duração.

Super Mundial fará com que o Brasileirão fique mais longo em 2025





Pela primeira vez, o Brasileirão terá início em 29 de março e se estenderá até 21 de dezembro, proporcionando mais consistência e um calendário mais espaçado para os clubes. Essa mudança vem para alinhar o futebol brasileiro com os principais calendários internacionais, oferecendo uma temporada mais organizada e compatível com as necessidades das equipes e dos jogadores.





Interrupções e Ajustes no Calendário





Uma das novidades que impactará diretamente o Brasileirão em 2025 será a pausa para o Super Mundial de Clubes, que ocorrerá entre 15 de junho e 13 de julho. Durante esse período, o campeonato nacional será paralisado, permitindo que as atenções estejam voltadas para a competição global. Isso também garante que os clubes brasileiros que possam participar desse torneio não sejam prejudicados em suas campanhas no Brasileirão. Além disso, assim como nos anos anteriores, as competições serão paralisadas durante as Datas FIFA, possibilitando que jogadores convocados para seleções possam atuar sem desfalcar suas equipes nos campeonatos nacionais.





Reformulação dos Estaduais e Copa do Brasil





Com o prolongamento do Brasileirão, os campeonatos estaduais também sofrerão alterações significativas. Para se adequar ao novo calendário, os estaduais serão antecipados, com início em 12 de janeiro e término em 26 de março, ocupando 16 datas. Essa mudança permitirá que as competições estaduais não atrapalhem o andamento das competições nacionais e internacionais ao longo do ano.





Outro ajuste importante diz respeito à Copa do Brasil. Em 2025, as semifinais e as finais da competição serão disputadas em finais de semana, o que deve aumentar a audiência e o interesse dos torcedores, que poderão acompanhar os jogos decisivos em horários mais acessíveis. A Copa do Brasil será realizada entre 19 de fevereiro e 9 de novembro, em um total de 14 datas.





Janelas de Transferência e Outras Competições





O calendário de transferências também será adaptado para acompanhar o fluxo das competições. A primeira janela de transferências ocorrerá entre 2 de janeiro e 28 de fevereiro, seguida por uma segunda janela de 2 a 10 de junho, e, por fim, a terceira janela de 10 de julho a 2 de setembro. Essas datas permitirão que os clubes se reforcem em momentos cruciais da temporada, mantendo a competitividade ao longo do ano.





Nas competições internacionais, a Copa Libertadores será disputada de 5 de fevereiro a 29 de novembro, enquanto a Copa Sul-Americana ocorrerá de 5 de março a 22 de novembro. A Supercopa do Brasil, que tradicionalmente abre a temporada oficial de grandes competições, será realizada em 2 de fevereiro.





Impacto do Novo Calendário





Com um calendário mais ajustado e extenso, o futebol brasileiro deve ganhar em organização e qualidade. A nova estrutura, que se alinha ao calendário europeu, permitirá que os clubes planejem melhor suas temporadas, tanto no aspecto técnico quanto no financeiro. Além disso, o maior espaçamento entre os jogos deve beneficiar o desempenho físico dos atletas, reduzindo o desgaste provocado pelo excesso de partidas em um curto período.





Essa mudança também representa um avanço na profissionalização do futebol brasileiro, que há anos enfrenta críticas pela falta de uma organização mais eficiente no calendário. Com um Brasileirão mais longo e organizado, além da adaptação das demais competições, espera-se que o futebol brasileiro consiga equilibrar melhor a participação dos clubes em competições nacionais e internacionais, oferecendo uma temporada mais estável para jogadores, clubes e torcedores.





Resumo

O campeonato começará em 29 de março e terminará em 21 de dezembro

Brasileirão será paralisado durante o Super Mundial (15 de junho a 13 de julho).

Os campeonatos estaduais serão antecipados. Início em 12 de janeiro e término em 26 de março.

Todos os campeonatos serão paralisados durante as Datas FIFA,

As semifinais da Copa do Brasil serão em finais de semana, assim como as finais da competição

CALENDÁRIO DAS COMPETIÇÕES: - Estaduais: 12/01 a 26/03 (16 datas) - Pré-temporada de 2025: 08/01 a 21/01 1 - 1a janela de transferências: 02/01 a 28/02 - 2a janela: 02/06 a 10/06 - 3a janela: 10/07 a 02/09

DATAS DAS COMPETIÇÕES NACIONAIS: - Supercopa do Brasil: 02/02 - Copa do Brasil: 19/02 a 09/11 (14 datas) - Série A: 29/03 a 21/12 (38 datas) - Série B: 05/04 a 22/11 (38 datas) - Série C: 13/4 a 26/10 (27 datas) - Série D: 13/04 a 28/09 (24 datas) - Início do recesso 2025/26 (Série A): 22/12/2025 (15 datas)

DATA DAS COMPETIÇÕES SUL-AMERICANAS: - Libertadores: 05/02 a 29/11 (19 datas) - Sul-Americana: 05/03 a 22/11 (15 datas)