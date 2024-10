Proposta de 5ª Divisão Ganha Força e Pode Redefinir a Série D

CBF Prepara Criação da Quinta Divisão no Campeonato Brasileiro





A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está se movimentando para expandir ainda mais o cenário do futebol nacional com a criação de uma quinta divisão no Campeonato Brasileiro. Essa nova etapa visa fortalecer o futebol em clubes menores, ampliar a competição e proporcionar oportunidades para equipes de diversas regiões do país, aumentando a competitividade e a visibilidade do esporte em nível nacional.

Proposta

A proposta da CBF se insere em um contexto de crescimento contínuo das divisões inferiores do futebol brasileiro, que têm se mostrado essenciais para a revelação de talentos e a manutenção da paixão pelo esporte em diferentes estados. A implementação de uma quinta divisão busca dar mais estrutura aos clubes menores e permitir que tenham um caminho mais acessível para alcançar as divisões superiores.

Oportunidade

Atualmente, o Campeonato Brasileiro conta com quatro divisões principais: Série A, B, C e D, sendo a Série D composta por mais de 60 times de várias partes do Brasil, muitos dos quais com poucos recursos e limitações logísticas para competir em um nível elevado. Com a quinta divisão, a ideia é dar ainda mais espaço para equipes emergentes e regionais, que poderiam começar a disputar campeonatos nacionais e vislumbrar o acesso às séries mais altas.

Benefícios

Além de fortalecer os clubes menores, essa nova divisão beneficiaria o futebol de base, já que mais jogadores teriam oportunidades de mostrar seu talento e desenvolver suas carreiras em competições nacionais. Também seria um alívio financeiro para as equipes que, com mais visibilidade, poderiam atrair novos patrocinadores e apoio local, ajudando a desenvolver o futebol nas regiões mais periféricas do Brasil.

Data estimada

Embora a CBF ainda não tenha anunciado uma data oficial para o início dessa nova divisão, as discussões já estão em estágio avançado e a expectativa é que o projeto comece a ser viabilizado nos próximos anos, estima-se que possivelmente em 2026.

Alteração

Rogério Siqueira, presidente eleito do ASA de Arapiraca (AL), compartilhou em entrevista ao portal Repórter Maceió que a proposta de implementar uma quinta divisão no futebol nacional tem ganhado força entre várias entidades ligadas ao esporte. A ideia principal é "enxugar" a Série D, reduzindo o número de participantes e criando uma nova divisão para facilitar o ingresso dos clubes no cenário nacional.





Segundo Siqueira, a proposta prevê que a Série D seja reduzida inicialmente para 32 clubes, com o objetivo de diminuir ainda mais para 20, alinhando-se ao formato das Séries A, B e C. Assim, a futura Série E assumiria o modelo atual da Série D, com 64 clubes participantes. "Com cerca de 700 clubes representados pela Comissão Nacional de Clubes (CNC), essa mudança nas divisões é vista como um avanço significativo para o futebol brasileiro, oferecendo mais organização e oportunidades para as equipes menores", destacou Siqueira.





Essa reformulação não só aumentaria as chances de clubes emergentes se destacarem, como também proporcionaria uma melhor estrutura para a competição em níveis mais baixos, fortalecendo o futebol regional e ampliando o calendário nacional.

Siga kichutada.fc

VIVA O JOGO, CELEBRE CADA MOMENTO!