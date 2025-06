Sport Campo Mourão vence Nacional na estreia do Paranaense Sub-20

Leão do Vale vence com autoridade o Clássico das Feras na estreia do Paranaense Sub-20





Na manhã gelada de sábado, 31 de maio, o Sport Club Campo Mourão mostrou que está pronto para fazer história no Campeonato Paranaense Sub-20. Em sua estreia na competição, a equipe comandada por jovens promissores bateu o Nacional Atlético Clube por 3 a 0 no Estádio Distrital Odair Silvestre, localizado no Distrito de Piquirivaí, em Campo Mourão.

O confronto foi batizado de “Clássico das Feras”, simbolizando o embate entre o Leão do Vale e o Capivarão, mascotes que representam garra e tradição no interior do Paraná. Apesar do título simbólico, quem rugiu mais alto foi o Leão, com uma atuação dominante e segura durante os 90 minutos.

Um dos pontos mais impressionantes da vitória foi o fato de que o elenco do Sport é composto majoritariamente por jogadores da categoria Sub-17. Apenas três atletas da equipe principal têm idade para o Sub-20, o que evidencia ainda mais o mérito do desempenho apresentado. Maturidade, organização tática e disciplina marcaram a atuação dos jovens talentos.

Os gols foram marcados por Luan, Alemão e VH, que se destacaram com movimentação inteligente e poder de decisão. A defesa também brilhou, garantindo oclean sheete neutralizando as investidas do adversário.

Com esse resultado, o Campo Mourão assume a liderança do Grupo C, que conta ainda com Foz do Iguaçu FC, Oeste Brasil de Toledo e Clube Esportivo União, de Francisco Beltrão. A próxima batalha do Leão do Vale será no sábado, dia 7 de junho, novamente em casa, contra o Foz do Iguaçu, em mais um teste importante para os garotos da base.

“Essa vitória representa muito mais do que três pontos. Mostra que estamos no caminho certo ao investir na base com seriedade. Ver meninos do Sub-17 encarando um clássico e se portando como gente grande é motivo de orgulho para toda a nossa comissão. O Leão do Vale está construindo um futuro com responsabilidade, garra e amor à camisa.”

— Leandro Leite, presidente do clube

Com uma estreia promissora e um projeto focado na formação, o Sport Club Campo Mourão promete ser uma das surpresas positivas do estadual Sub-20 de 2025.