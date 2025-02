Projeto de futebol na Austrália faz parceria com empresa do PR

Projeto de Futebol na Austrália Contará com Apoio de Empresa Brasileira no Desenvolvimento Físico e Motor dos Jovens Atletas













O projeto de futebol SDB WA Academy, localizado na Austrália, atende mais de mil crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos nas cidades de Sydney, Gold Coast e Perth. Sob a gestão do treinador brasileiro Guilherme Carniel, o projeto acaba de firmar uma parceria com a Clinisport Prime, empresa especializada em treinamento, avaliação e reabilitação física, para oferecer suporte no desenvolvimento físico e motor dos jovens atletas.





Acompanhamento Personalizado para um Crescimento Saudável





Com sede em Maringá, Paraná, a Clinisport Prime implementará um protocolo individualizado de avaliações e consultorias on-line, com foco especial na postura e na coordenação motora das crianças e adolescentes. A iniciativa visa não apenas melhorar o desempenho esportivo, mas também garantir um crescimento saudável, beneficiando os alunos dentro e fora do campo.





O treinador Guilherme Carniel destaca que a preocupação do projeto vai além dos treinamentos técnicos e táticos:





"Temos uma metodologia muito parecida com a da Clinisport, que é transformar vidas. Nos preocupamos não apenas com o treinamento em campo, mas também com a postura e coordenação dos nossos alunos, para que possam crescer de forma saudável e se desenvolver no esporte – não apenas visando o alto nível, mas para a vida."













Esporte Como Ferramenta para o Desenvolvimento Humano





O CEO da Clinisport Prime, Kleber Barbão, enfatiza que o esporte não deve ser tratado apenas como um caminho para a alta performance, mas como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento físico e motor das crianças e adolescentes:





"Estamos muito felizes com essa parceria. O Carniel já conhecia nosso trabalho e buscou a Clinisport para contribuir com seu projeto na Austrália. Já possuíamos um protocolo de avaliações e acompanhamento para crianças em nosso laboratório e o adaptamos para acompanhar os jovens atletas australianos. Sempre destacamos que, na iniciação esportiva, o mais importante é o desenvolvimento físico e motor da criança, pois isso será levado para a vida toda, independentemente da profissão que ela escolher."













Tecnologia e Consultoria Especializada no Futebol Australiano





O início das avaliações está previsto para o próximo mês. Além da consultoria on-line, a parceria prevê que, eventualmente, um profissional da Clinisport Prime acompanhe presencialmente o trabalho na Austrália.





Referência

A empresa brasileira é referência no setor e frequentemente recebe atletas e equipes de diversas modalidades para treinamentos, avaliações e reabilitação de lesões. Com essa nova parceria, a expertise brasileira será fundamental para aprimorar o desenvolvimento dos futuros talentos do futebol australiano.





Por assessoria de imprensa





