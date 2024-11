Taça Paraná retorna em 2025 com vaga para a Copa do Brasil

Tradicional Competição Paranaense está de Volta





A Taça Paraná, tradicional competição organizada pela Federação Paranaense de Futebol (FPF), voltará a ser disputada a partir de 2025, prometendo movimentar o calendário do futebol estadual. A competição terá seu início no segundo semestre e contará com clubes da primeira divisão do Campeonato Paranaense que não obtiveram vagas para Copa do Brasil, além de equipes da segunda divisão estadual. A principal novidade será a inclusão de uma vaga para a Copa do Brasil de 2026 como prêmio ao campeão, aumentando o valor da disputa.

Breve história

A Taça Paraná já possui uma rica história no futebol amador do estado, tendo sido disputada por décadas antes de entrar em hiato em várias ocasiões, inclusive recentemente. Equipes como o Fanático de Campo Largo e o Trieste de Curitiba foram algumas das maiores campeãs do torneio, ajudando a consolidar a tradição do futebol amador no Paraná. Entretanto, com a crescente profissionalização e a criação de novas competições, a Taça foi perdendo espaço e acabou descontinuada por alguns anos.

Retorno

Com o retorno da Taça Paraná, a FPF busca criar uma alternativa atraente para clubes que não possuem calendário nacional e oferecer uma vitrine importante para o futebol local. O formato da competição exigirá um mínimo de oito clubes participantes, o que envolve negociações e ajustes entre as equipes e a federação para garantir um torneio competitivo e de qualidade.

Valorizada

Além do benefício técnico, a nova Taça Paraná traz a chance de classificação para a Copa do Brasil, competição que oferece grande visibilidade nacional e premiações financeiras significativas. Para clubes de menor expressão no cenário nacional, essa é uma oportunidade valiosa tanto para revelação de talentos quanto para o fortalecimento econômico e estrutural.





Quais serão as equipes na disputa? Só nos resta aguardar o arbitral.





VIVA O JOGO, CELEBRE CADA MOMENTO!