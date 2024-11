Dorival Júnior convoca Seleção com surpresas e sem Neymar

CONVOCADOS PRA SELEÇÃO BRASILEIRA:





Nesta sexta-feira, 1º de novembro de 2024, o técnico Dorival Júnior anunciou sua convocação para os próximos compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrentará a Venezuela no dia 16 de novembro e o Uruguai no dia 21, em jogos cruciais para a recuperação da equipe, que ocupa uma posição incômoda na tabela.





Neymar

A ausência mais notável da lista foi a de Neymar, que, mesmo sendo um dos principais nomes da seleção, não foi convocado devido ao processo de recuperação física. Neymar está voltando aos poucos ao ritmo de jogo no Al-Hilal, e sua volta à Seleção deve acontecer apenas em 2025. Esta decisão foi tomada em comum acordo entre o jogador e a comissão técnica da CBF, levando em consideração a necessidade de maior tempo de preparação antes de seu retorno definitivo à equipe.





Surpresa ?

Entre os convocados, Dorival trouxe algumas surpresas. O lateral Vanderson, do Mônaco, e o atacante Luiz Henrique, do Botafogo, foram incluídos, refletindo o bom desempenho que vêm apresentando em seus clubes. Além deles, nomes consagrados, como Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Marquinhos (PSG), foram confirmados para compor o elenco.









A convocação também apresenta opções consistentes no gol, como Ederson (Manchester City) e Bento (Al-Nassr), que já são figuras conhecidas nas listas recentes. Na defesa, Dorival apostou na experiência de Danilo (Juventus) e Guilherme Arana (Atlético-MG), mesclando juventude e veterania.





Decisivo

Esses jogos representam uma oportunidade decisiva para que o Brasil se reposicione nas Eliminatórias e aumente suas chances de classificação direta para o Mundial de 2026. A expectativa é de que a equipe consiga desenvolver um futebol mais coeso e consistente, especialmente após as críticas sofridas nos últimos meses.





GOLEIROS:

Bento

Ederson

Weverton





LATERAIS:

Danilo

Vanderson

Abner

Guilherme Arana





ZAGUEIROS:

Eder Militão

Marquinhos

Gabriel Magalhães

Murillo





MEIAS:

Andre

Andreas Pereira

Bruno Guimarães

Gerson

Lucas Paqueta





PONTAS/ATACANTES:

Raphinha

Savinho

Igor Jesus

Rodrygo

Luiz Henrique

Vinicius Junior

Estevão





VIVA O JOGO, CELEBRE CADA MOMENTO!