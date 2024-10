Frustração de Mundial: Injustiça Vinícius Jr na Bola de Ouro

Web ''quebra'' com a repercussão de Vini Jr não ser o Bola de Ouro





Real ''boicotou''

A não eleição de Vinícius Júnior como o melhor jogador do mundo em 2024 pela Bola de Ouro gerou uma forte repercussão no mundo do futebol, especialmente entre os torcedores e dirigentes do Real Madrid. O jovem atacante brasileiro, que teve uma temporada brilhante com 26 gols e 11 assistências em 46 jogos, era apontado por muitos como um dos favoritos para o prêmio, devido ao seu desempenho impressionante na conquista da Liga dos Campeões pelo Real Madrid e sua influência na seleção brasileira. No entanto, o troféu acabou ficando com Rodri, do Manchester City, o que gerou reações adversas, inclusive um boicote por parte do clube espanhol à cerimônia da premiação.





Grande injustiça

O Real Madrid, que foi eleito o melhor time do mundo na temporada, cancelou sua participação no evento em Paris como forma de protesto. O clube demonstrou grande frustração, pois, nos bastidores, havia uma forte expectativa de que Vinícius Júnior seria o escolhido. Segundo relatos da imprensa, o Real Madrid estava “em choque” com o resultado, considerando a decisão uma grande injustiça para o atacante brasileiro.





Rodri

A reação à vitória de Rodri foi mista. O jogador do Manchester City teve uma temporada impressionante, conquistando a Premier League e sendo uma peça chave na vitória da Espanha na Eurocopa, o que lhe rendeu elogios de figuras importantes do futebol, como o alemão Lothar Matthäus. Ele argumentou que Rodri merecia o prêmio por ter sido decisivo nas maiores competições do ano.





Torcedores

Entretanto, muitos torcedores e especialistas continuam a ver Vinícius Júnior como merecedor do prêmio, destacando sua capacidade de decidir jogos importantes e sua evolução como um dos principais nomes do futebol mundial. A frustração da torcida reflete a percepção de que o brasileiro foi injustiçado, principalmente em um ano no qual seu desempenho foi tão expressivo. O desfecho da premiação de 2024 será lembrado como um dos mais polêmicos dos últimos anos, levantando discussões sobre os critérios usados para a escolha do vencedor.





